Life

Η βόλτα της Κέιτ Μίντλετον με τα δυο παιδιά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κέιτ εθεάθη στο Kings Road του Λονδίνου με τον 7χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, και την 5χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

H δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, απόλαυσε λίγο χρόνο με τα μεγαλύτερα παιδιά της πριν από την επιστροφή τους στο σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Κέιτ εθεάθη στο Kings Road του Λονδίνου με τον 7χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, και την 5χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ βγαίνει για ψώνια με τα παιδιά της. Λίγο πριν το περσινό κλείσιμο εξαιτίας της πανδημίας η Δούκισσα εμφανίστηκε στο Sainsbury's King's Lynn, κοντά στο κτήμα τους στο Νόρφολκ, με τον Τζορτζ, την Σάρλοτ και τον μικρό αδερφό τους, Λούις.

Η βόλτα στο Λονδίνο ήρθε μια μέρα πριν ο Τζόρτζ και η Σάρλοτ επιστρέψουν στα μαθήματά τους στο St Thomas's Battersea.

Είναι δύσκολες οι ημέρες για την βασιλική οικογένεια μετά το θάνατο του πρίγκιπα Φίλιππου, αναφέρει το περιοδικό Hello. Τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ ήταν πολύ δεμένα με τον προπάππους τους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: Ανατροπή από τον Ιατρόπουλο για τους δύο υπηρέτες (βίντεο)

Πάσχα με κορύφωση της ζέστης - Πού θα φτάσει 39 βαθμούς Κελσίου

Βροντάδος – Χίος: ο ρουκετοπόλεμος νίκησε την πανδημία! (εικόνες)