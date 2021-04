Οικονομία

Το ΣΔΟΕ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου στην Αττική (αποκλειστικό βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση ελέγχων για λαθρεμπόριο καυσίμων. Λαβράκια έβγαλε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας υγραερίου ανακάλυψε η υπηρεσία του ΣΔΟΕ Αττικής μετά από πολυήμερες έρευνες.

Άνδρες του ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή της αστυνομίας, έκαναν ντου σε πρατήριο καυσίμων, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην Δάφνη.

Λίγη ώρα αργότερα ακινητοποίησαν βυτιοφόρο πάνω στην εθνική οδό. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει με το βυτιοφόρο από το χώρο που παρακολουθούσε το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτιοφόρο ήταν γεμάτο με βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο προοριζόταν να παραδοθεί σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική.

Το κύκλωμα, σε συνεννόηση με εταιρείες εμπορίας υγραερίου, προμήθευε πρατήρια καυσίμων με βιομηχανικό υγραέριο, αντί υγραερίου κίνησης που ορίζει ο νόμος, αποκτώντας τεράστια κέρδη από την διαφορά του Ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ως εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται πως είναι ένας παλιός γνώριμος των αρχών για τέτοιες υποθέσεις, ο οποίος έχει καταδικαστεί μαζί με τον αδερφό του σε υπόθεση λαθρεμπορίας το 1997.

Το συγκεκριμένο μείγμα βιομηχανικό-θέρμανσης δεν ενδείκνυται για λειτουργία κινητήρων οχημάτων, καθώς προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες.

Το ΣΔΟΕ συνέλαβε τρία άτομα από τις δυο επιχειρήσεις, ο ένας εξ αυτών είχε προσπαθήσει να αποφύγει τη σύλληψη κρυμμένος μέσα στη τουαλέτα του Πρατηρίου.

