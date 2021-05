Life

Τζον Λένον - Γιόκο Όνο: Ακυκλοφόρητο βίντεο που κάνουν πρόβα του “Give Peace a Chance”

Το John Lennon Estate έδωσε στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο βίντεο με τον John Lennon και τη Γιόκο Όνο να κάνουν πρόβα του "Give Peace a Chance".

Το βίντεο, το οποίο δημιούργησαν ο κάμεραμαν Nick Knowland και ο ηχολήπτης Mike Lax, δείχνει τον Lennon και την Ono στο δωμάτιό τους, στο Sheraton Oceanus Hotel στις Μπαχάμες, σε μια χωρίς προετοιμασία ντέμο εκδοχή του περίφημου τραγουδιού. Με ημερομηνία 25 Μαΐου 1969, το βίντεο είναι η πιο παλιά ηχογράφηση που ξέρουμε ως σήμερα του «Give Peace a Chance»· τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα από τον John Lennon και τη Yoko Ono στην περίφημη διαμαρτυρία Bed-in for Peace της 31ης Μαΐου στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. Η διαμαρτυρία Bed-in, αρχικά, ήταν προγραμματισμένη για τη Νέα Υόρκη, αλλά λόγω της καταδίκης στις ΗΠΑ, το 1968, του Lennon για χρήση κάνναβης μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο στις Μπαχάμες. Ωστόσο, λόγω της διάταξης του δωματίου στο Sheraton Oceanus Hotel αναγκάστηκαν ο Lennon και η Ono να πάρουν την τελευταία στιγμή αεροπλάνο για Καναδά και να έχουν κάνουν εκεί τη διάρκειας μιας εβδομάδας εκδήλωση διαμαρτυρίας· επιπλέον, εκεί ήταν πιο κοντά στον αμερικανικό Τύπο.

Το Σάββατο, 24 Απριλίου η Ono θα συμμετάσχει στη σειρά για τη John Lennon/Plastic Ono Band στο Tim's Twitter Listening Party (του Tim Burgess) μαζί με τους Sean Ono Lennon, Klaus Voorman και άλλους φίλους και συνεργάτες της Plastic Ono Band.

