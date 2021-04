Κοινωνία

Βιασμός στην Νέα Σμύρνη: Νέα προθεσμία πήραν οι κατηγορούμενοι

Ποιες κατηγορίες βαρύνουν τους κατηγορούμενος. Τι κατήγγειλε η 27χρονη και τι υποστηρίζουν οι ίδιοι.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν από την 2η ειδική ανακρίτρια Ναρκωτικών, οι τρεις κατηγορούμενοι -δύο άνδρες και μία γυναίκα- για την υπόθεση της σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης που κατήγγειλε 27χρονη ότι υπέστη την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι ενός εκ των κατηγορουμένων στη Νέα Σμύρνη.

H γυναίκα κατήγγειλε ότι ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος, με τον οποίο διατηρούσε σχέσεις, την ξυλοκόπησε, της έκοψε τα μαλλιά και την βίασε παρουσία των συγκατηγορουμένων του, οι οποίοι φέρονται όχι μόνο να μην απέτρεψαν την κακοποίηση της 27χρονης, αλλά και να παρότρυναν τον δράστη με την στάση τους.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις που σήμερα έλαβαν προθεσμία, ενώ ακόμη ένας συλληφθείς έχει ήδη απολογηθεί και έχει αφεθεί ελεύθερος. Όλοι οι κατηγορούμενοι βαρύνονται, ανά περίπτωση, με τις κατηγορίες του βιασμού με συμμετοχική δράση και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς στο επίμαχο διαμέρισμα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης 65 γραμμαρίων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν την προθεσμία, καθώς δεν περιλαμβάνεται ακόμη στην δικογραφία το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 27χρονης .

Ο 40χρονος άνδρας, που σύμφωνα με την καταγγελία βίασε την 27χρονη, αρνείται την κατηγορία του βιασμού, αλλά φέρεται να αποδέχεται ότι κούρεψε και ξυλοκόπησε την καταγγέλλουσα, πράξεις που αποδίδει στον θυμό του, γιατί, όπως λέει, την έπιασε να τον κλέβει. Επικαλείται μάλιστα το υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος που υπάρχει στο διαμέρισμα, το οποίο έχει καταγράψει τι συνέβη και σύμφωνα με τον κατηγορούμενο θα αποδείξει ότι δεν διαπράχθηκε βιασμός.

Και οι συγκατηγορούμενοι του στην υπόθεση αρνούνται τις κατηγορίες.

