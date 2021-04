Οικονομία

Τσίπρας: Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι “γραμμάτιο” στον ΣΕΒ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με "πυρά" κατά της κυβέρνησης η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ως «γραμμάτιο» του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα «μεγάλα συμφέροντα» και στον ΣΕΒ, χαρακτήρισε το εργασιακό νομοσχέδιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με κομματικές πηγές, κατά την εισήγησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, που πραγματοποιείται σήμερα με θέμα τα εργασιακά.

«Το εργασιακό νομοσχέδιο αποτελεί απαίτηση και γραμμάτιο του κ. Μητσοτάκη προς τα μεγάλα συμφέροντα που τον έκαναν πρωθυπουργό. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση της πανδημίας, αποφασίζει να ξεπληρώσει το γραμμάτιο, παρά τη μεγάλη κοινωνική ένταση που γνωρίζει ότι δημιουργεί. Νομοθετεί κατ' εντολήν του ΣΕΒ και αποφασίζει να κηρύξει τον πόλεμο στις δυνάμεις της εργασίας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρόσθεσε: «Καταργώντας το 8άωρο, συρρικνώνοντας το μισθό, καταργώντας κάθε έλεγχο της παραβατικότητας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας».

Όπως ανέφερε, «ορθώς λοιπόν χαρακτηρίσαμε την αντιπαράθεσή μας σε ένα σχέδιο που διαλύει τον κόσμο της εργασίας ως τη μάχη των μαχών, δεδομένου ότι φανερώνει με ποιους είναι ποιος και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί». «Η ΝΔ με τη σπουδή της σε αυτό το νομοσχέδιο επιβεβαιώνει ότι υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι η παράταξη που μάχεται για τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη στη μεσαία τάξη, είναι φανερό πια πως η συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία είναι απέναντι στην εργασιακή αντιμεταρρύθμιση».

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε επίσης ότι «το σύνολο των δυνάμεων» του ΣΥΡΙΖΑ «το επόμενο διάστημα θα εργαστεί για τη δημιουργία ενός μεγάλου εργατικού και κοινωνικού κινήματος για την ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών». «Η πρόταση που παρουσιάσαμε για την επανεκκίνηση της οικονομίας ανέδειξε ότι μπορεί να υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο συμμαχίας ανάμεσα στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας και της στήριξης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακριβώς σε αυτό αναφέρεται και η πρόταση μας για επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών στους πληττόμενους κλάδους», συμπλήρωσε.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη να καταστεί «σαφές» ότι «η μάχη ενάντια στις αντεργατικές ρυθμίσεις της ΝΔ δεν αποτελεί για εμάς μια μάχη οπισθοφυλακής», επισημαίνοντας ότι «η εμπειρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι μπορεί να υπάρχει άλλος δρόμος». «Με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Με έναν ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό που σπάει τα άβατα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας», σημείωσε:

«Και ας μη παραβλέπουμε ότι η μάχη για το ζήτημα της οργάνωσης της εργασίας αποτελεί κεντρική μάχη για το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Η ΝΔ γυρνάει τη χώρα σε πολιτικές που χρεοκόπησαν τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε πολιτικές που αποδείχθηκαν κοινωνικά άδικες και οικονομικά αναποτελεσματικές», σχολίασε και κατέληξε: «Η δική μας πρόταση είναι μια πρόταση που διευρύνει δικαιώματα και εξασφαλίζει γερά θεμέλια για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ακριβώς για αυτό αποτελεί πρόταση που κοιτάει στο μέλλον και όχι στο παρελθόν του εργασιακού μεσαίωνα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: ο Δένδιας είναι φίλος μου, αλλά δε συμπεριφέρθηκε έντιμα

Ανήλικοι αγόρασαν με bitcoin πλαστά χαρτονομίσματα από το dark web!

“Τέρας” σε δέντρο γειτονιάς ήταν…κρουασάν (εικόνες)