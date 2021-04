Πολιτισμός

Νόρα Κατσέλη: Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της

Η Νόρα Κατσέλη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Νόρα Κατσέλη, η οποία υπέστη με εγκεφαλική αιμορραγία. Η ίδια υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και παραμένει υπό παρακολούθηση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της Νόρας Κατσέλη εξέδωσε το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σας ενημερώνουμε ότι εχθές 20/04/2021 και ώρα 20:07 διακομίσθηκε στη ΜΕΘ Ευρωκλινικής Αθηνών η κυρία Νόρα Κατσέλη με αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Λαμβάνοντας υπόψη την κλινική κατάσταση της ασθενούς και την έκταση του αιματώματος, αποφασίσθηκε η άμεση νευροχειρουργική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας. Η χειρουργική παρέμβαση εξελίχθηκε χωρίς επιπλοκές. Η ασθενής παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ, υπό στενή νευρολογική παρακολούθηση.



Οι θεράποντες ιατροί:

Ζησιμοπούλου Βάσω, Νευρολόγος, Υπεύθυνη Μονάδας Εγκεφαλικών, Ευρωκλινική Αθηνών

Σουγιουλτζόγλου Μιλτιάδης, Διευθυντής Νευροχειρουργός, Ευρωκλινική Αθηνών

Παναγόπουλος Ζώης, Διευθυντής ΜΕΘ, Ευρωκλινική Αθηνών



Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Αθηνών:

Κωνσταντίνου Ανδρέας, Διευθυντής Παθολόγος»

