Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Lockdown: “Κλειδώνει” το άνοιγμα της Εστίασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πληροφορίες από τη σύσκεψη της Επιτροπής για το άνοιγμα της εστίασης, τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις και το άνοιγμα των σχολείων.

«Κλειδώνει» το άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους για τη Δευτέρα του Πάσχα,3 Μαΐου, σύμφωνα με τις διαρροές από την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα κάνει τη σχετική εισήγηση στην κυβέρνηση.

Οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώνουν στο σενάριο για άνοιγμα νηπιαγωγείων – δημοτικών και γυμνασίων στις 10 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις παραπέμπονται για τις 14 Μαΐου, ημέρα που έχει οριστεί το άνοιγμα του Τουρισμού. Κάτι που σημαίνει ότι, τελικά το Πάσχα στο χωριό αναβάλλεται για του χρόνου.

Παρατείνεται ωστόσο η ώρα ελεύθερης κυκλοφορίες τις ημέρες του Πάσχα, καθώς φαίνεται πως τη Μεγάλη Εβδομάδα η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι από τις 22:00 και από τις 23:00 από το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα κι έπειτα.

Για την Κυριακή του Πάσχα και το εορταστικό τραπέζι η επιτροπή εισηγείται να είναι έως 9 άτομα από 2 οικογένειες σε κλειστούς χώρους και έως 12 άτομα αν το τραπέζι γίνει σε εξωτερικό χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόρα Κατσέλη: Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της

Τα πρώτα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ χωρίς τον αγαπημένο της σύζυγο

“Τέρας” σε δέντρο γειτονιάς ήταν…κρουασάν (εικόνες)