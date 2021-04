Life

Μαθήματα ζωής από την Χάλι Μπέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη μιλά για όλα.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χάλι Μπέρι παραμένει μια από τις ομορφότερες γυναίκες και υψηλά αμειβόμενες ηθοποιούς στη χολιγουντιανή οθόνη. Με μια εκπληκτική σιλουέτα συνειδητοποιεί κανείς ότι δεν έχει μεγαλώσει σχεδόν καθόλου από το 2002, όταν αναδείχθηκε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο Α' Γυναικείου Ρόλου στην ιστορία των βραβείων.

Μιλώντας στο «GH» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, για τις ανασφάλειες και τις φοβίες που είχε ως έφηβη σε μια μικρή πόλη του Οχάιο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

«Δεν υπήρχαν πολλές γυναίκες ιδίου χρώματος στο καλλιτεχνικό χώρο με τις οποίες θα μπορούσα να ταυτιστώ», είπε η ηθοποιός. «Έτσι, πέρασα τα πρώτα μου χρόνια και την εφηβεία μου, ν' αγωνίζομαι με τον εαυτό μου και την προσωπική μου αξία για να νιώσω αυτοπεποίθηση».

Και συνέχισε: «Φοιτούσα σε ένα γυμνάσιο με πολύ λίγα "μαύρα" παιδιά. Ένιωθα πολύ κατώτερη. Νόμιζα ότι δεν "ταίριαζα" με το περιβάλλον του σχολείου. Δεν είχα εικόνες επιτυχημένων ή όμορφων, ανθρώπων που έμοιαζαν με εμένα. Ευτυχώς, υπήρξε ένας δάσκαλος που με βοήθησε και τον ευγνωμονώ».

«Άρχισα τότε να ψάχνω άτομα με τα οποία θα μπορούσα να ταυτιστώ, όπως η Ντιαχανν Κάρολ, η Νταϊάνα Ρος και στη συνέχεια η Γουίτνεϊ Χιούστον».

Αποφοίτησε από το σχολείο ως άριστη μαθήτρια, αρθρογράφος στην σχολική εφημερίδα και βασίλισσα του χορού των αποφοίτων. Τη δεκαετία του 1980, συμμετείχε σε αρκετούς διαγωνισμούς ομορφιάς, κερδίζοντας το Miss Teen All American το 1985 και το Miss Ohio USA το 1986. Έγινε η Miss USA το 1986.

Στην συνέντευξη του διαγωνισμού δήλωσε πως όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός. Η συνέντευξή της έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή. Ήταν η πρώτη Αφρο-Αμερικανίδα υποψήφια για τον τίτλο Miss World το 1986, όπου κατέκτησε την έκτη θέση.

Σήμερα είναι μητέρα δύο παιδιών, της 13χρονης Νάλα (Nahla), την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Γκαμπριέλ Ομπρί (Gabriel Aubry), και του 7χρονου Μέισιο, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέρ Μαρτίνεζ (Olivier Martinez) .

«Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να κοιτάμε το εγώ μας και να κάνουμε πράγματα που μας βοηθούν να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με αυτό που είμαστε», είπε η ηθοποιός. Για την Χάλι Μπέρι αυτό σημαίνει ότι, «μόνο με την αφοσίωση παραμένει καλή μητέρα, φίλη και καλή ηθοποιός».

«Είμαστε όλοι πολύ περισσότερο από την εικόνα τής εξωτερικής μας εμφάνισης. Θέλει όμως δουλειά. Δουλέψτε το εγώ σας και ό,τι μπορείτε να ελέγξετε», δηλώνει η Μπέρι και συνεχίζει: «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς ερχόμαστε, που μοιάζουμε και με ποιον τρόπο ζωής γεννιόμαστε. Αλλά μπορούμε να ελέγξουμε τη γνώμη μας για τα πράγματα. Μπορούμε να ελέγξουμε τι διαβάζουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε τι μας στεναχωρεί, τι προσφέρουμε, και τι επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να αναλάβουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαδάκτυλος για Εστίαση: γιατί τα καταστήματα θα ανοίξουν χωρίς μουσική

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

Πέθανε η Τζένη Δρόσου