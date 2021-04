Πολιτική

ΚΙΝΑΛ σε VICE για τα “κορονοπάρτι”: Ας προστατευθούμε από την ανεύθυνη Κυβέρνηση

Πώς απάντησε ο Γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Βλάχος σε ερώτηση για τα “κορονοπάρτι” και τη στάση της Κυβέρνησης.

«Η Κυβέρνηση σκηνοθετεί τα δύο άκρα. Από τη μια, αυταρχισμός και ακρότητες της Αστυνομίας, όπως είδαμε στη Νέα Σμύρνη και από την άλλη “λευκή πετσέτα” σε μαζικά “κορονοπάρτι” στην Κυψέλη, το Περιστέρι, το Παγκράτι», δήλωσε ο Γραμματέας Επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Βλάχος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του “VICE” για τα “κορονοπάρτι” και τη στάση της Κυβέρνησης.

Συμπλήρωσε πως «Την ίδια στιγμή που καλλιεργούν ελπίδες για άνοιγμα των εστιατορίων και μπαρ και για «Πάσχα στο χωριό», ενώ τα νοσοκομεία διασωληνώνουν ασθενείς στους διαδρόμους, ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Yπουργοί του παρακολουθούν με πολιτική κουτοπονηριά χιλιάδες νέους να συνωστίζονται. Και δεν φτάνει αυτό, τους προβοκάρουν από πάνω, μεταφέροντάς τους αποκλειστικά την ευθύνη για την εξάπλωση της πανδημίας.»

«Γι’ αυτό και το άνοιγμα των εστιατορίων και των μπαρ είναι κάτι που θα μπορούσε μεν να βοηθήσει, αλλά θέλει σχέδιο για να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές», συνέχισε ο κ. Βλάχος.

«Με τη σημερινή κατάσταση και τη λογική “κόσμε κάνε τεστ και κόψε το κεφάλι σου”, χωρίς μέτρα και ελέγχους, τη νεολαία ως βολικό ένοχο και το Μέγαρο Μαξίμου να επιβάλλει πολιτικά κριτήρια στις προτάσεις των ειδικών, η κατάσταση μάλλον περνά στα χέρια μας. Ας προστατέψουμε τους ανθρώπους μας και τους εαυτούς μας από τον κορονοϊό και την ανεύθυνη Κυβέρνηση», κατέληξε ο Γραμματέας Επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής.

