Κορονοϊός: Διάγγελμα Μητσοτάκη για την σταδιακή άρση του lockdown

Ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα για τον οδικό χάρτη για την σταδιακή άρση του lockdown.

Στις 18.00 θα μεταδοθεί δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξηγήσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το Πάσχα και θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις διαρροές από την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα κάνει τη σχετική εισήγηση στην κυβέρνηση, «κλείδωσε» το άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους για τη Δευτέρα του Πάσχα,3 Μαΐου.

Οι ίδιες πληροφορίες επιβεβαιώνουν το σενάριο για άνοιγμα νηπιαγωγείων – δημοτικών και γυμνασίων στις 10 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις παραπέμπονται για τις 14 Μαΐου, ημέρα που έχει οριστεί το άνοιγμα του Τουρισμού. Κάτι που σημαίνει ότι, τελικά το Πάσχα στο χωριό αναβάλλεται για του χρόνου.





Παρέμβαση Γεννηματά

Σε δήλωση της, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, αναφέρει «Οι πολίτες, έχουν κουραστεί από το μεγαλύτερο σε διάρκεια και το πιο αναποτελεσματικό lockdown.Η Ελλάδα κατρακυλάει συνεχώς στους δείκτες της πανδημίας. Οι αριθμοί σοκάρουν. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μονάχα η σημερινή δραματική κατάσταση που βιώνουμε αλλά το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Επέλεξε η Κυβέρνηση τα οριζόντια περιοριστικά μέτρα επί μακρόν και η κατάληξη αυτής της στρατηγικής απέτυχε. Η χώρα πλέον έχει χωριστεί στα δύο, μεταξύ αυτών που τηρούν τα μέτρα παρά τη κόπωση και εκείνων που αντιδρούν με τη μη τήρησή τους. Είναι μία εξίσωση που δεν οδηγεί πουθενά, δεν κατευθύνεται ούτε προς το πρόβλημα αλλά ούτε στη λύση του.

Η ΝΔ δείχνει να πάσχει από έλλειψη αντίληψης της κατάστασης. Ο κ. Μητσοτάκης παλινδρομεί συνεχώς στο πεδίο των μέτρων, μεταφέρει τις ευθύνες στους πολίτες και μαδά τη μαργαρίτα για ανοίγματα. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μία νέα εικονική πραγματικότητα, με τη μαύρη λίστα των θυμάτων να μεγαλώνει διαρκώς. Είναι ώρα για πειστικό οδικό χάρτη επαναφοράς των δραστηριοτήτων με ασφάλεια και με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι: Το άνοιγμα του τουρισμού πρέπει να συνδυαστεί με το άνοιγμα της εστίασης και άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία των πολιτών. Δεν αρκούν τα μέτρα που πρότεινε η Κυβέρνηση για την εστίαση, χρειάζεται επιπλέον πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας και λειτουργίας τους. Η μικρή και μεσαία επιχείρηση στηρίζει την Ελληνική Οικονομία και την απασχόληση και πρέπει τώρα να ενισχυθεί με αποτελεσματικό τρόπο για να αποφύγουμε τα λουκέτα».

