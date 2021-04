Κοινωνία

Κως - Λιμενικό: Καταδίωξη φουσκωτού με μετανάστες (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες από την επιχείρηση έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό.

Με μία αστραπιαία επιχείρηση του Λιμενικού, εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Κω.

Δύο σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής περικύκλωσαν φουσκωτό με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή “Φωκά”, έπειτα από καταδίωξη.

Στο φουσκωτό επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τα τουρκικά παράλια.

Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο της Κω, ενώ το σκάφος κατασχέθηκε.

Υπενθυμίζεται πως χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ένας 43χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για μέλος οργάνωσης που μετέφερε παράνομα μετανάστες από την Τουρκία.

