Σάρον Όσμπορν: Μιλά για τον καυγά της με την Σέριλ Άντεργουντ

Όλα ξεκίνησαν όταν η Σάρον υπερασπίστηκε τα σχόλια του Άγγλου δημοσιογράφου, Πιρς Μόργκαν για την συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ.

Η Σάρον Όσμπορν μίλησε στην Mail on Sunday για τον άσχημο καβγά που είχε στην εκπομπή «Τalk Show», με τη συμπαρουσιάστρια της, την αμερικανίδα κωμικό Σέριλ Άντεργουντ (Sheryl Underwood).

Όλα ξεκίνησαν όταν η Σάρον υπερασπίστηκε τα σχόλια του Άγγλου δημοσιογράφου, Πιρς Μόργκαν (Piers Morgan) για την συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ (Μeghan Markle) στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ύστερα από αυτό η Σάρον Όσμπορν, εγκατάλειψε το σόου μετά από 11 χρόνια. Όλο αυτό την έχει επηρεάσει αρνητικά ψυχικά.

Όπως αναφέρει, από το επεισόδιο έχει πληγωθεί όλη η οικογένεια της και δέχθηκε απειλές κατά της ζωής τόσο η ίδια όσο ακόμα και για τους αγαπημένους της, σκύλους, όπως υποστήριξε.

Έτσι, αναγκάστηκε να ενισχύσει την ασφάλεια στο σπίτι της. Ξεκαθαρίζει όμως, ότι δεν φοβάται.

Η παρουσιάστρια, η οποία ήταν από τα αρχικά μέλη του σόου, αποκάλυψε ότι δεν την ενόχλησε τόσο η παραίτηση της από την εκπομπή, αλλά ότι δεν ταιριάζει πια σαν παρουσία και σαν σκέψη στην όλη φιλοσοφία του σόου.

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν θέλει να θεωρηθεί ρατσίστρια. «Αυτό, είναι τρελό», είπε η παρουσιάστρια. «Και φυσικά δεν είναι αλήθεια», πρόσθεσε.

Είπε ακόμα ότι αυτό που την πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι δέχθηκε επίθεση από κάποια που την θεωρούσε φίλη της.

Αυτή τη στιγμή βλέπει τη Σέριλ μόνο σαν συνάδελφο, και παραδέχτηκε ότι ένιωσε τεράστιο θυμό όταν αντί να την υποστηρίξει την κατηγόρησε για ρατσιστική συμπεριφορά.

Η Σαρόν θεωρεί «φιάσκο» τη συμπεριφορά της Μέγκαν Μάρκλ και του πρίγκιπα Χάρι. Τους χαρακτήρισε «δύο κακομαθημένους νέους που θέλουν να γίνουν θύματα».

«Θύματα από τι;», ρώτησε η σύζυγος του Όζι Όσμπορν. «Θέλατε την ελευθερία σας. Την έχετε. Τώρα τι συμβαίνει; Γιατί διαμαρτύρεστε;» αναρωτήθηκε.

Σημείωσε ακόμη ότι κάθε οικογένεια έχει τα προβλήματά της. Τη στεναχωρεί και δεν συμφωνεί με τη Μέγκαν να σχολιάζει την Κέιτ Μίντλετον, η οποία θα είναι η «μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας».

Αποκάλυψε ότι ένα από τα επόμενα σχέδια της είναι η συγγραφή βιβλίου και φυσικά να συνεχίσει να μιλά ελεύθερα.

