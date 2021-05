Life

Η Ελίσα Ντόνοβαν για τον εφιάλτη της νευρικής ανορεξίας

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι σχεδόν υπέστη καρδιακή προσβολή ως αποτέλεσμα διατροφικής διαταραχής.

Η Ελίσα Ντόνοβαν, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έπαιξε το ρόλο της Amber στην εμβληματική εφηβική κωμωδία του 1995 “Clueless”, έκανε τη δική της εξομολόγηση καρδιάς για την ανορεξία.

Η 50χρονη ηθοποιός αποκάλυψε μιλώντας στο podcast «Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did«, ότι σχεδόν υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της ταινίας, ως αποτέλεσμα διατροφικής διαταραχής.

«Υπέφερα από ανορεξία αλλά ήμουν σε άρνηση», τόνισε η ηθοποιός.

Όταν ένας φίλος της, την μετέφερε σε κέντρο φροντίδας, ο γιατρός της μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές και για την ασθένεια. Όπως θυμάται η ηθοποιός, «του απάντησα “είσαι τρελός!!!”. Νόμιζα ότι ήμουν πολύ χοντρή για να είμαι ανορεξική, μία από τις ενδείξεις της ασθένειας».

«Εκείνη τη στιγμή, φοβόμουν ότι θα χάσω τη δουλειά μου», συνέχισε η Ντόνοβαν. «Η καριέρα μου είχε αρχίσει να απογειώνεται με τον τρόπο που ήθελα και ανησυχούσα ότι η ασθένεια θα με αποτρέψει ξαφνικά από αυτό».

Από εκείνο το σημείο και μετά, συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν βοήθεια.

«Αρχικά, ο μόνος λόγος που άρχισα να παίρνω βοήθεια ήταν επειδή ανησυχούσα ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω», εξήγησε. «Δυστυχώς όμως αυτός ο λόγος δεν με βοήθησε να ανακάμψω. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις μέσα σ’ ένα υγιές περιβάλλον ότι θέλεις να είσαι καλύτερα».

Η Ντόνοβαν πρόσθεσε ότι η απόφασή της να ζητήσει θεραπεία ξεκίνησε στη μέση των γυρισμάτων της ταινίας Clueless. Μοιράστηκε επίσης ότι «χρειάστηκαν πολλά χρόνια θεραπείας, αποφασιστικότητας και αγάπης για να ξεπεράσει την ασθένεια».

