Δηλώσεις Μητσοτάκη για Πάσχα και lockdown (βίντεο)

Ο Πρωθυπουργός περιγράφει τα βήματα σταδιακής άρσης των περιορισμών και δίνει το στίγμα για τα μέτρα που θα ισχύσουν το Πάσχα.

Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αποφάσεις της κυβέρνησης για το Πάσχα αλλά και τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων.

Ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις διαρροές από την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής και ανακοίνωσε ότι «κλείδωσε» το άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους για τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ελήφθη απόφαση για άνοιγμα νηπιαγωγείων – δημοτικών και γυμνασίων στις 10 Μαΐου.

Παράλληλα, ανακοινωσε ότι οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις θα επιτρέπονται απο τις 14 Μαΐου, σχεδόν παράλληλα με το άνοιγμα του Τουρισμού.

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Πάσχα δεν θα πρέπει να ταξιδέψουμε, λόγω του αυξημένου ιικού φορτίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ανακοινώνοντας παραλλήλως επέκταση του ωραρίου εντος του οποίου επιτρέπονται οι μετακινήσεις.

