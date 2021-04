Πολιτική

Μητσοτάκης: Πάσχα χωρίς μετακινήσεις, σταδιακή άρση του lockdown (βίντεο)

Το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη σταδιακή άρση των μέτρων και το Πάσχα.

Από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκινά και μία νέα γραμμή εμβολιασμού για συμπολίτες μας άνω των 30 ετών, με ταχύτατη διαδικασία, ανακοίνωσε με μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος, όπως διευκρίνισε, είναι να απλωθεί ακόμη πιο γρήγορα στη χώρα το τείχος της ανοσίας στη χώρα, ενώ ήδη τριπλασιάζεται σε όλη την επικράτεια και η διανομή των self-test.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η Εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. «Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής», συμπλήρωσε.

Ανακοίνωσε ακόμα ότι στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι Γυμνάσια και Δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες.

Περαιτέρω, έκανε γνωστό ότι το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός. «Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του Πολιτισμού» σημείωσε.

Ακολουθεί το μήνυμα του Πρωθυπουργού:

«Διανύουμε την τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση του πολέμου με τον κορονοϊό. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κούραση. Αλλά υπάρχουν δίπλα μας και νέοι σύμμαχοι: Οι εμβολιασμοί, τα self-test, αλλά και ο καλύτερος καιρός μάς κάνουν αισιόδοξους ότι η πρωτοφανής αυτή περιπέτεια τελειώνει.

Αφού, λοιπόν, ο χρόνος είναι μαζί μας, έχουμε ανάγκη από ορατότητα και προοπτική. Από έναν σαφή, «οδικό χάρτη» για το επόμενο διάστημα. Γι’ αυτόν θα σας μιλήσω σήμερα.

Η πανδημία στη χώρα μας δείχνει να σταθεροποιείται, έστω και σε υψηλά επίπεδα κρουσμάτων. Το Σύστημα Υγείας, χάρη στην αυτοθυσία των γιατρών και των νοσηλευτών μας, ανταποκρίνεται στην πίεση. Και η πολιτική της σταδιακής και ελεγχόμενης άρσης των περιορισμών αποδίδει. Γιατί, έστω και αργά, ο δείκτης θετικότητας υποχωρεί.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και το τείχος ανοσίας χτίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Είναι, δυστυχώς, γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων διασωληνώνονται είναι, πλέον, ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας.

Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να υπονομεύσει το δεύτερο. Γι’ αυτό και το Πάσχα πρέπει να μην ταξιδέψουμε. Η Αττική και οι μεγάλες πόλεις έχουν, ακόμα, πολλούς φορείς του CΟVID. Η μαζική μετακίνησή τους ενέχει τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού. Και, ξέρουμε, ότι οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι δύσκολες. Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές μας, αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα νησιά μας.

Ξέρω ότι αυτό ίσως δυσαρεστήσει κάποιους. Αλλά αποτελεί τη μόνη επιλογή, που συνδυάζει τις επιφυλάξεις των γιατρών και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Και βέβαια, η μόνη που θα μας επιτρέψει, αμέσως μετά το Πάσχα, να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων.

Υπό την προϋπόθεση, συνεπώς, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε νέα έξαρση, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα με τρεις σταθμούς:

Πρώτον, τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η Εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.

Δεύτερον, στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες.

Τρίτον, το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του Πολιτισμού.

Αυτό τον δρόμο πρέπει να τον βαδίσουμε προσεκτικά και ενωμένοι. Γιατί τα δεδομένα γεννούν αισιοδοξία. Όμως, προϋποθέτουν και πειθαρχία.

Με την προοπτική άρσης των περιορισμών, όποιος έχει κουραστεί δεν έχει, πια, το άλλοθι να αυθαιρετεί. Και όσοι αλόγιστα συναθροίζονται σε πλατείες, επιτέλους, ας σταματήσουν. Αν και λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια των συνεπών, μπορεί να βλάψουν πολλούς. Τους εαυτούς τους και τους δίπλα τους.

Επανέρχομαι, ωστόσο, στο πιο κρίσιμο θέμα: τους εμβολιασμούς. Παρά την άψογη οργάνωσή τους, δεν είμαστε ακόμα στα ποσοστά που θα θέλαμε, ιδίως μεταξύ των πλέον ευπαθών. Κι όμως, η ασφάλεια και η αποτελεσματική δράση των εμβολίων αποδεικνύονται κάθε μέρα. Είναι τραγικό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ενώ με το εμβόλιο θα είχαν σωθεί.

Θα σας καλέσω, λοιπόν, για μία φορά ακόμη, θα σας παρακαλέσω, να θωρακίσετε την υγεία σας με αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης. Ο κίνδυνος δεν καραδοκεί στο εμβόλιο. Αλλά στην αρρώστια και στον πόνο. Και οι αριθμοί δείχνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στο δρόμο, παρά κάποιο πρόβλημα από τον εμβολιασμό.

Από την Μεγάλη Εβδομάδα, μάλιστα, ξεκινά και μία νέα γραμμή εμβολιασμού για συμπολίτες μας άνω των 30 ετών, με ταχύτατη διαδικασία. Στόχος είναι να απλωθεί ακόμη πιο γρήγορα στη χώρα το τείχος της ανοσίας στη χώρα. Ενώ ήδη τριπλασιάζεται σε όλη την επικράτεια και η διανομή των self-test. Σε λίγο ο Υπουργός Υγείας θα προβεί και σε πιο αναλυτικές ανακοινώνεις.

Όλα αυτά μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά σε ένα καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας. Ας πιστέψουμε, λοιπόν, στους εαυτούς μας. Κι ας το υποδεχτούμε ασφαλείς, ενωμένοι και αισιόδοξοι.»

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Ο κ. Μητσοτάκης πλέον έχει κουράσει με τις αντιφάσεις και τις αυτοδιαψεύσεις του. Κάθε δύο εβδομάδες προσπαθεί να καλύψει την ανικανότητά του και τις προειλημμένες πολιτικές αποφάσεις ερήμην των επιστημόνων με διαγγέλματα και σχεδιασμό 24ώρου χωρίς καμία λογική, σε ένα διαρκές θέατρο του παραλόγου. Μέχρι χθες χλεύαζε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να ανοίξει στους εξωτερικούς χώρους η εστίαση για να αποτραπούν φαινόμενα υπαίθριου συνωστισμού. Σήμερα ξαφνικά κάνει το αυτονόητο που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και επιστήμονες τόσες μέρες, χωρίς ωστόσο να εξηγεί γιατί δεν εφαρμόζεται άμεσα αλλά τη Δευτέρα του Πάσχα, αφήνοντας ακόμα δέκα μέρες περιθώριο για φαινόμενα συνωστισμού σε πλατείες. Μέχρι χθες χλεύαζε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό ομάδων εργαζομένων, κυρίως μικρότερων ηλικιών (κούριερ, εστίαση, τουρισμό) για ασφαλές άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας, ισχυριζόμενος πως δεν υπάρχουν αρκετά εμβόλια. Σήμερα ξαφνικά και ενώ η χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ στους εμβολιασμούς, προαναγγέλλει το άνοιγμα του για τις ηλικίες από 30 ετών. Ο κ. Μητσοτάκης μάταια προσπαθεί να πείσει πως ακούει τις εισηγήσεις των επιστημόνων. Την τραγική πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει την πιστοποιεί το μεγαλύτερο και πιο αποτυχημένο λοκντάουν της Ευρώπης, την ώρα μάλιστα που η πανδημία βρίσκεται στη χειρότερη φάση της εδώ και έναν χρόνο. Όσα διαγγέλματα και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, οι πολίτες πλέον του γυρνούν την πλάτη».

Το ΚΚΕ αναφέρει «Ο πρωθυπουργός σήμερα έκανε σχεδόν το ίδιο διάγγελμα, όπως πριν ένα χρόνο, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην υπάρχουν καθημερινά χιλιάδες κρούσματα, δεκάδες νεκροί και διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, σαν να μην έχει μετατραπεί το δημόσιο σύστημα υγείας σε σύστημα μιας νόσου. Η κατάσταση όμως δεν είναι όπως πριν έναν χρόνο, είναι πολύ χειρότερη. Η λογική του πρωθυπουργού ότι “με εμβόλια και self tests τελειώνει η πανδημία” είναι παραπλανητική και επικίνδυνη. Το πρόβλημα για το λαό δεν είναι μόνο το πώς και πού θα γιορτάσει το Πάσχα, αλλά πώς θα προστατευτεί η ζωή του, πώς θα θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, πώς θα προχωρήσει ο μαζικός εμβολιασμός, αλλά και πώς θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα μέσα μεταφοράς και τα σχολεία που ετοιμάζονται να ανοίξουν. Παρά τον αναγκαίο μαζικό εμβολιασμό, τα παραπάνω μέτρα παραμένουν αναγκαία και επείγοντα κι αν είχαν προχωρήσει, μια σειρά δραστηριότητες θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα ή να μην είχαν κλείσει καθόλου. Για όλα αυτά, όμως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην κάνει τίποτα. Αντίθετα, η αγωνία της είναι μόνο να ανοίξει ο τουρισμός και συνολικά η καπιταλιστική οικονομία, με αυτοδιάγνωση για τους εργαζόμενους και τα γνωστά πρωτόκολλα - “λάστιχο”, που ωφελούν μόνο τις τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες, τους επιχειρηματικούς ομίλους».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση σημειώνει «Αφού ο πρωθυπουργός κατήργησε την Ανάσταση πολεμώντας την Ορθοδοξία, ανακοίνωσε την μερική αναστολή του καθολικού κλεισίματος. Δυστυχώς εδώ, δεν ισχύει το «στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». Εάν η κυβέρνηση άκουγε και αντέγραφε από την πρώτη στιγμή τις προτάσεις που είχε καταθέσει η Ελληνική Λύση σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο πρωθυπουργός δεν θα έφτανε στο σημερινό σημείο να αυτοδιαψεύδεται μέσα στον πανικό του, παραδεχόμενος τα ολέθρια λάθη του».

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Με εντολή Μητσοτάκη, ο ιός πλέον για δύο ώρες ακόμα μέσα στη μέρα, δε θα κολλάει. Από τις 3 Μαΐου και μετά, θα κολλάει μετά τις 11, αντί μετά τις 9 που ίσχυε μέχρι τώρα. Είναι αυτές οι πινελιές αψυχολόγητης αυταρχικότητας που δυναμιτίζουν την όποια καλή προαίρεση μπορεί να είχε και ο πιο καλόπιστος πολίτης προς την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Στα απόνερα της αποκάλυψης ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την επιτροπή ειδικών προκειμένου αυτή να γίνεται ο φερετζές των προαποφασισμένων κυβερνητικών πολιτικών, η κυβέρνηση καταφεύγει στη δοκιμασμένη συνταγή που εφαρμόζει και στην οικονομία: φιλοτεχνεί την πιο ροζ, αισιόδοξη, φωτεινή εκδοχή ενός μέλλοντος που τάχα θα χτίσει με υλικά που αποδεδειγμένα δεν έχει. Έτσι, όπως τάζει ανάκαμψη με πρόσκαιρα δανεικά, τάζει και διεύρυνση της ηλικιακής βεντάλιας υποψήφιων προς εμβολιασμό, όταν τόσους μήνες τώρα κατάφερε ασθμαίνοντας να εμβολιάσει πλήρως μόνο το 7,5 % του πληθυσμού. Με την ίδια λογική της υπεραισιοδοξίας, επιστρατεύει το καρότο μιας εύρυθμης τουριστικής σεζόν, για να απαλύνει το μαστίγιο του δεύτερου στη σειρά «Πάσχα εντός των τοίχων», όταν ξέρει πολύ καλά ή θα έπρεπε να ξέρει, ότι χάρη στην ανικανότητα της κυβέρνησής του, όλο το καλοκαίρι προδιαγράφεται κι αυτό Πασχαλινό: ένας ατελείωτος Γολγοθάς με έξτρα εκατόνταρχους».

