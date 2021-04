Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί για τον κορονοϊό: Κικίλιας και Ράπτη για το Σχέδιο “Ελευθερία” (βίντεο)

Ενημέρωση απο την ηγεσία του Υπ. Υγείας για την πρόοδο των εμβολιασμών, το εμβόλιο της Johnson & Johnson και την κάλυψη του πληθυσμού.

Ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, τα μέτρα αντιμετώπισης του και την πρόοδο του σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, έγινε την Τετάρτη, λίγη ώρα μετά από τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα και την σταδιακή άρση του lockdown.

Στην ενημέρωση, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους το προηγούμενο 24ώρο, συμμετείχαν οι:

Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Υγείας

Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας και

Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

