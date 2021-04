Κοινωνία

Πολιτική Προστασία: Ευρεία σύσκεψη για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Αντικείμενο της σύσκεψης η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου. Ο σχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας.

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη, με αντικείμενο τη βέλτιστη προετοιμασία και τη διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το σύνολο της χώρας ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2021, μετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ, Ιωάννης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώμος και η Εκτελεστική της Επιτροπή, καθώς και οι Πρόεδροι των 13 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας.

Συζητήθηκαν διεξοδικά η εν εξελίξει προετοιμασία σε επιχειρησιακό επίπεδο, με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους Δήμους της χώρας, ενώ εξετάστηκαν τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη κινητοποίηση όλων των συναρμόδιων φορέων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης σε ζητήματα καθαρισμών, καλύτερης αξιοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και ελέγχου υποδομών και μέσων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ Δήμων και Κεντρικής Διοίκησης σε όλες τις δράσεις που άπτονται της πυροπροστασίας, ενώ υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός είναι εδώ, ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και η συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι στενή καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, ο Αρχηγός ΠΣ, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός ΠΣ, Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, καθώς και ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων ΠΣ, Υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης.

