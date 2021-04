Κοινωνία

Μητσοτάκης για σχολεία: Ανοίγουν στις 10 Μαΐου

Τον οδικό χάρτη της σταδιακής άρσης του lockdown έδωσε ο Πρωθυπουργός. Πως θα ανοίξουν τα σχολεία.

Τον οδικό χάρτη της σταδιακής άρσης του lockdown έδωσε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό μήνυμα.

Αναφερόμενος στα σχολεία ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι «στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους τη Δευτέρα 3 Μαΐου, ενώ η η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζομένους, αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός, με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test..

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από την Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκινά και μία νέα γραμμή εμβολιασμού για τους άνω των 30 ετών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι διανύουμε την τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση του πολέμου με τον κορονοϊό.

