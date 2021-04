Οικονομία

Μητσοτάκης για Εστίαση: Ανοίγει σε εξωτερικούς χώρους

Πότε θα υποδεχθούν τους πρώτους πελάτες τα καταστήματα εστίασης. Διευρύνεται το ωράριο κυκλοφορίας.

Τη Δευτέρα 3 Μαΐου θα επαναλειτουργήσει η Εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό μήνυμα, το απόγευμα της Τετάρτης.

Έτσι, τα καταστήματα εστίασης θα υποδεχθούν μετά από πολλούς μήνες τους πρώτους πελάτες, με τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις και τηρώντας τα γνωστά μέτρα υγιεινής. Υποχρεωτικά θα είναι τα self tests στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από τις 3 Μαίου θα διευρυνθεί το ωράριο κυκλοφορίας έως τις 11 το βράδυ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση προς όσους συναθροίζονται στις πλατείες: «Επιτέλους, ας σταματήσουν. Αν και λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια των συνεπών, μπορεί να βλάψουν πολλούς. Τους εαυτούς τους και τους δίπλα τους».

Παρουσιάζοντας το σχέδιο για τη σταδιακή άρση του lockdown, τόνισε πως «Όλα αυτά μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά σε ένα καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας. Ας πιστέψουμε, λοιπόν, στους εαυτούς μας. Κι ας το υποδεχτούμε ασφαλείς, ενωμένοι και αισιόδοξοι.»

