Κορονοϊός – Κικίλιας: Ξεκινά ο εμβολιασμός με AstraZeneca για τους άνω των 30 ετών

Το χρονοδιάγραμμα για τους εμβολιασμούς, τα νεότερα για τα εμβόλια και η κατάσταση στο ΕΣΥ.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για τους άνω των 30 ετών ανακοίνωσε, μετά τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, στην ενημέρωση, που έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα νέα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους το προηγούμενο 24ώρο.

«Ο εμβολιασμός είναι η λύση στην τεράστια υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε», τόνισε ο υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι «στην συντριπτική πλειονότητα οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι άνθρωποι που δεν είχαν εμβολιαστεί».

Όπως είπε «εντός του Ιουνίου αναμένουμε να έχουν γίνει 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί»

«Δίνεται η ευκαιρία μετά και την περίσσεια αποθεμάτων της AstraZeneca να εμβολιαστούν με το εμβόλιο» είπε ο Βασίλης Κικίλιας αναφορικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας για άτομα άνω των 30 ετών που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτή η ηλικία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα εμβολιάζεται και αυτή με όλα τα εμβόλια» συνέχισε.

Συγκεκριμένα, είπε ότι ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 30 ετών την Μεγάλη Τρίτη και από την Μεγάλη Τετάρτη θα μπορούν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Επίσης, όπως είπε, εμβολιασμοί θα διενεργούνται και σε ιδιωτικά κέντρα, ενώ εμβολιασμοί θα γίνονται και Σάββατα και Κυριακές καθώς επίσης θα διευρυνθεί και το ωράριο.

Ο κ. Κικίλιας στην αρχή της ενημέρωσης είπε ότι ο αριθμός εισαγωγών σταθεροποιείται με μικρή τάση υποχώρησης. «Βρισκόμαστε στην πιο ευαίσθητη φάση αυτής της πανδημίας» είπε και «για ακόμα 20 μέρες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή».

Αναφέρθηκε στους γιατρούς που έχουν επιστρατευθεί είπε ότι το σύστημα τους χρειάζεται. Οι κλίνες ΜΕΘ που λειτουργούν σήμερα στην επικράτεια είναι 1.542, εκ των οποίων 981 Covid-19 και 561 non covid ΜΕΘ.

Αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα που αποφάσισε η επιτροπή των ειδικών για την άρση κάποιων περιορισμών, όπως μεταξύ άλλων, υποχρεωτικό τεστ για τους ανθρώπους της εκκλησίας, ένα άτομο ανά 24 τμ. Επίσης αναφέρθηκε στους περιορισμούς κυκλοφορίας, αλλά και το πώς θα εορταστεί το Πάσχα, με εννέα άτομα σε κλειστό χώρο και 12 σε ανοιχτό χώρο.

