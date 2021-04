Οικονομία

Μητσοτάκης για Τουρισμό: Ανοίγει στις 15 Μαΐου με προδιαγραφές για τους εμβολιασμένους

«Στόχος είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πότε απελευθερώνονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό.

Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει επίσημα η φετινή τουριστική σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό μήνυμα, το απόγευμα της Τετάρτης.

«O τουρισμός ανοίγει με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test», είπε ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την ίδια ημερομηνία απελευθερώνονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του Πολιτισμού.

«Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να υπονομεύσει το δεύτερο. Γι’ αυτό και το Πάσχα πρέπει να μην ταξιδέψουμε», είπε νωρίτερα στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως «Πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές μας, αλλά και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα νησιά μας.»

Παρουσιάζοντας το σχέδιο για τη σταδιακή άρση του lockdown, τόνισε πως «Όλα αυτά μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά σε ένα καλοκαίρι μεγαλύτερης ελευθερίας και ευημερίας. Ας πιστέψουμε, λοιπόν, στους εαυτούς μας. Κι ας το υποδεχτούμε ασφαλείς, ενωμένοι και αισιόδοξοι.»

