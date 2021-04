Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Θεμιστοκλέους: Tο εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές

Eπιταχύνονται οι διαδικασίες εμβολιασμού κατά της Covid-19. Ξεκινά νέα γραμμή εμβολιασμού για πολίτες άνω των 30 ετών. Ο προγραμματισμός της Επιτροπής Εμβολιασμών.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες εμβολιασμού κατά της Covid-19, και από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά μία νέα γραμμή εμβολιασμού για πολίτες άνω των 30 ετών, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και την πανδημία, ενώ είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια.

Εξήγησε ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα θα εμβολιάζεται με το εμβόλιο της AstraZeneca, που υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις και αν θέλει θα μπορεί να εμβολιαστεί νωρίτερα. Η πλατφόρμα των ραντεβού θα ανοίξει 27 Απριλίου. Τόνισε για άλλη μια φορά ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και οι κίνδυνοι εξαιρετικά χαμηλοί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με το εμβόλιο της AstraZeneca έχουν εμβολιαστεί στη χώρα μας 440.000 πολίτες. Είπε ακόμη ότι το Μάιο οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν στις 4 του μήνα.

Με βάση τον προγραμματισμό της Επιτροπής Εμβολιασμών, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59 και όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους ήδη έχουν κλειστεί 138.000 ραντεβού. Το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 50-54. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2.645.000 εμβολιασμοί. Σήμερα αναμένεται να ξεπεραστούν οι 50.000 εμβολιασμοί.

Σύμφωνα με τον γ.γ. του υπ. Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τις ηλικιακές ομάδες 40-44 και 45-49.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο Υγείας, παράλληλα με τον αγώνα που δίνει για τη διαχείριση της πανδημίας, έχει δώσει βαρύτητα στη φροντίδα των ψυχικά πασχόντων.

Αναλυτικά η ενημέρωση για την πορεία της εξάπλωσης κορονοϊού και το πρόγραμμα εμβολιασμών από τους Βασίλη Κικίλια, Ζωή Ράπτη, Μάριο Θεμιστοκλέους:

