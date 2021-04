Κοινωνία

Αναστάσιος Ανδρονικάκης: Ο καλύτερος πιλότος του ΝΑΤΟ μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο πολύπειρος πιλότος, που συμμετείχε στην πολυεθνική άσκηση “Ηνίοχος” μίλησε στον Χρήστο Μαζανίτη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Επιλέχθηκε από τους “συμπολεμιστές” του στο ΝΑΤΟ ως ο “Best Warrior” του Προγράμματος Τακτικής και Ηγεσίας πιλότων, στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας. Είναι ο σμηναγός Αναστάσιος Ανδρονικάκης.

Ο Πρωθυπουργός βράβευσε στην Ανδραβίδα τους πρωτεύσαντες του ελληνικού “Top Gun” για τα έτη 2019 και 2020.

«Αποδίδουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε, με τα μέσα που έχουμε και παρ’ όλο που κάποιοι έχουν αεροσκάφη με καλύτερες επιδόσεις από τα δικά μας, βλέπουμε ότι κι εμείς μπορούμε να είμαστε ισάξιοι και να αποδώσουμε το ίδιο όπως κι αυτοί», δήλωσε ο σμηναγός Ανδρονικάκης.

Επί δύο εβδομάδες οι κορυφαίοι πιλότοι από τις Πολεμικές Αεροπορίες έξι χωρών εκπαιδεύτηκαν σε σενάρια συνεργασίας αλλά και αντιμετώπισης εχθρικών απειλών.

Η πολυεθνική άσκηση “Ηνίοχος” ολοκληρώνεται την Πέμπτη.

