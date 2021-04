Αθλητικά

Euro… χωρίς Έλληνα διαιτητή

Τα ονόματα των διαιτητών που θα αναλάβουν να σφυρίξουν τους 51 αγώνες του Euro. μέλος του διαιτητικού τιμ και μια γυναίκα.

Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Τζουνέιτ Τσάκιρ (Τουρκία)

Κάρλος Ντελ Σέρο Γκράντε (Ισπανία)

Αντρέας Έκμπεργκ (Σουηδία)

Όρελ Γκρίνφελντ (Ισραήλ)

Οβίντιου Αλίν Χάτεγκαν (Ρουμανία)

Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία)

Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία)

Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)

Ντάνι Μακέλι (Ολλανδία)

Αντόνιο Μιγκέλ Ματέου Λαόθ (Ισπανία)

Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

Αρτούρ Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία)

Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κλεμόν Τουρπάν (Γαλλία)

Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της ομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής (CONMEBOL), για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ένας μη Ευρωπαίος διαιτητής θα διευθύνει αγώνες Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο λόγος για τον Αργεντινό Φερνάντο Ραπαλίνι και τους βοηθούς του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν το διαιτητικό τιμ της διοργάνωσης. Αντίστοιχα, ο Ισπανός Χεσούς Χιλ Μανθάνο και οι βοηθοί του θα αποτελέσουν μέλη της ομάδας των διαιτητών που θα αναλάβουν να σφυρίξουν τα παιχνίδια για το Κόπα Αμέρικα, που θα διεξαχθεί στην Κολομβία και την Αργεντινή τις ίδιες περίπου ημερομηνίες με το Euro.

Επίσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, μια γυναίκα θα αποτελέσει μέλος του διαιτητικού τιμ. Η Γαλλίδα Στεφανί Φραπάρ, η οποία έχει διευθύνει αρκετούς αγώνες ανδρών σε διοργανώσεις της UEFA τη φετινή σεζόν, θα αναλάβει χρέη τέταρτου διαιτητή κατά τη διάρκεια των αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

