Κορονοϊός - ΗΠΑ: 200 εκατομμύρια εμβολιασμοί σε 100 ημέρες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε θέσει. Ξεκινούν οι εμβολιασμοί σε όλα τα άτομα άνω των 16 ετών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα οι ΗΠΑ πέτυχαν τον στόχο που είχε θέσει η κυβέρνησή του, να χορηγηθούν 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19 μέσα στις πρώτες 100 ημέρες θητείας του.

«Όταν δημοσιευτούν αύριο οι αριθμοί εμβολιασμών, θα φανεί ότι το πετύχαμε. Σήμερα ξεπεράσαμε τους 200 εκατομμύρια εμβολιασμούς», δήλωσε ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο. «Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα για το Έθνος».

Πρόσθεσε επίσης πως η κυβέρνησή του πέτυχε τη χορήγηση 100 εκατομμυρίων εμβολίων την 58η ημέρα της θητείας της - τον Νο1 στόχο του Προέδρου για την καταπολέμηση του κορονοϊού στις ΗΠΑ.

Σχεδόν 32 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί με τον ιό στις ΗΠΑ και 568.000 άλλοι έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου είπε ότι οι ΗΠΑ εισέρχονται σε μια νέα φάση στην εκστρατεία εμβολιασμού του πληθυσμού. Από τη Δευτέρα, με την υποστήριξη 50 κυβερνητών Πολιτειών, όλα τα άτομα άνω των 16 θα μπορούν να εμβολιαστούν.

«Οι πρώτοι τρεις μήνες του προγράμματος εμβολιασμού μας επικεντρώθηκαν στον εμβολιασμό συγκεκριμένων ομάδων υψηλού κινδύνου. Τώρα, στόχος μας είναι να φτάσουμε σε όλους, άνω των 16 ετών στην Αμερική, όπου κι αν ζείτε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», είπε ο Μπάιντεν.

Προέτρεψε επίσης τους εργοδότες μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων σε κάθε Πολιτεία να δώσουν στους εργαζόμενους το χρόνο που απαιτείται, επί πληρωμή, για να εμβολιαστούν.

Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν χορηγήσει σχεδόν 216 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

