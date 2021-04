Αθλητικά

AEK - Παναθηναϊκός: “Λύτρωση” στις καθυστερήσεις για την “Ένωση”

Οι “πράσινοι” δεν κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά από την ΑΕΚ, στη “μάχη” για τη διεκδίκηση της 4ης θέσης.

Με γκολ του Λιβάι Γκαρσία στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ ισοφάρισε 1-1 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και διατήρησε το προβάσισμα ασφαλείας 5 βαθμών από τους «πράσινους» στη μάχη για τη διεκδίκηση της 4ης θέσης της Super League. Με τον αγώνα αυτόν ολοκληρώθηκε ο α΄ γύρος των play off (5η αγωνιστική) και οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν το προβάδισμα με γκολ του Φώτη Ιωαννίδη από το 37ο λεπτό.

Γρήγορα κόπασε ο ενθουσιασμός της ΑΕΚ που στα πρώτα 10 λεπτά έβρισκε εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή του Διούδη. Το γεγονός, όμως, ότι δεν κατάφερε στο διάστημα αυτό να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία ήταν καθοριστικό. Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε και προσπάθησε να χτυπήσει τους γηπεδούχους με γρήγορη μετάβαση στην επίθεση. Πράγματι στο 37΄ ο Καρλίτος κυνήγσε μια 40άρα μπαλιά στα δεξιά, σέντραρε και ο Φώτης Ιωαννίδης έπιασε πάνω στην κίνηση την κεφαλιά για να γράψει το 0-1. Προσπάθησε να αντιδράσει η Ένωση στα λεπτά που απέμεναν, αλλά στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Διούδης εξουδετέρωσε την κεφαλιά του Αλμπάνη στη μεγαλύτερη ευκαιρία των «κιτρινόμαυρων» που πήγαν στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ.

Από το πρώτο λεπτό του β΄ ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός κλείστηκε γύρω από την περιοχή του Διούδη και η ΑΕΚ επέβαλε αφόρητη πίεση. Απείλησε με σουτ του Βασιλαντωνόπουλου (49΄), Γαλανόπουλο (60΄) όμως ο γκολκίπερ των «πράσινων» δήλωσε «παρών». Η πολιορκία συνεχίστηκε με τους παίκτες του Χιμένεθ να έχουν κερδίσει μια... ντουζινά κόρνερ, όλα όμως πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Έλειπε και ο Ολιβέιρα ο οποίος είχε τραυματιστεί από το πρώτο ημίχρονο κι έτσι λύσεις πολλές δεν υπήρχαν από τον πάγκο. Τελευταίο «χαρτί» του Χιμένεθ ήταν το 4-4-2 με την είσοδο του Κοσίδη στο ματς, μαζί με ακόμα έναν πρώην συμπαίκτη του στην Κ20 του συλλόγου, τον Θεοδόση Μαχαίρα. Στο 84΄ ο Διούδης έσωσε ξανά τον Παναθηναϊκό στην ατομική προσπάθεια του Λιβάι Γκαρσία, στη μεγαλύτερη ευκαιρία που δημιούργησε η Ενωση σε «ανοιχτό γήπεδο» καθώς όλες οι υπόλοιπες προήλθαν από «στημένες» φάσεις. Τα έξι λεπτά καθυστερήσεις που κράτησε ο Ολλανδός διαιτητής η ΑΕΚ κατάφερε να βρει το πολύτιμο γκολ της ισοφάρισης. Από σέντρα του Μαχαίρα από αριστερά, ο Γκαρσία «τρύπωσε» ανάμεσα στους αμυντικούς και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1. στο 90+2΄.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

AEK (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμάνσκι (70΄ Κρίστιτσιτς), Γαλανόπουλος (79΄ Κοσίδης), Μάνταλος (35΄λ.τρ. Ανσαριφάρντ), Γκαρσία, Αλμπάνης (79΄ Μαχαίρας), Ολιβέιρα

Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Σανκαρέ, Πούγγουρας, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Σάντσες, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος, Σανκαρέ (69΄ Αγιούμπ), Ιωαννίδης (90΄ Ενγκμπαγκοτό), Καρλίτος (70΄ Μακέντα)

