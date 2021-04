Κόσμος

Ο Μπάιντεν αναμένεται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων

Η δέσμευση του Μπάιντεν πριν από ένα χρόνο και η αντίδραση της Άγκυρας. Τι είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενδέχεται εντός ημερών να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α΄΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με πηγές ενημερωμένες για τις προθέσεις του, εξέλιξη που αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι, είπε σε δημοσιογράφους χθες ότι η αμερικανική προεδρία θα έχει «περισσότερα να πει» για το ζήτημα αυτό το Σάββατο. Απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο κ. Μπάιντεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει τη λέξη «γενοκτονία» σε ανακοίνωση που θα δημοσιοποιήσει την 24η Απριλίου, όταν οργανώνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο στη μνήμη των θυμάτων, σύμφωνα με δύο πηγές ενημερωμένες σχετικά που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, επισημαίνοντας όμως πως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση ακόμη.

Πριν από έναν χρόνο, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, ο κ. Μπάιντεν είχε τιμήσει τη μνήμη των 1,5 εκατ. θυμάτων, των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που σφαγιάστηκαν τα χρόνια που η Οθωμανική Αυτοκρατορία πλησίαζε στο τέλος της και είχε υποσχεθεί ότι εάν εκλεγόταν θα αναγνώριζε επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων.

Η Τουρκία αποδέχεται πως πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με Οθωμανικές δυνάμεις την περίοδο εκείνη, ωστόσο αμφισβητεί τις εκτιμήσεις ιστορικών για τον αριθμό των θυμάτων, ενώ διατείνεται πως δεν επρόκειτο για συστηματική, ενορχηστρωμένη εξολόθρευση του πληθυσμού εξαιτίας της εθνικής του ταυτότητας που θα συνιστούσε γενοκτονία.

Στην πιθανή αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων αναφέρθηκε νωρίτερα χθες Τετάρτη η εφημερίδα The Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Προχθές Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου προειδοποίησε ότι η επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας από πλευράς των ΗΠΑ θα έβλαπτε τις ήδη τεταμένες τα τελευταία χρόνια σχέσεις των δύο κρατών, συμμάχων στο NATO.