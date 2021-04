Αθλητικά

La Liga: η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε… κορυφή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «βασίλισσα» πέρασε σαν «σίφουνας» από την Κάντιθ, με πρωταγωνιστή τον Καρίμ Μπενζεμά.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Καρίμ Μπενζεμά, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε σαν... αέρας από το "Estadio Ramon de Carranza", επικρατώντας με 3-0 της Κάντιθ στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της LaLiga και "πάτησε" ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, πιάνοντας τη συμπολίτισσά της Ατλέτικο στους 70 βαθμούς, αλλά με έναν αγώνα περισσότερο.

Οι "μερένχες" δεν είχαν διάθεση για να κάνουν... θρίλερ τον αγώνα με την Κάντιθ και "καθάρισαν" το ματς μέσα σε ένα δεκάλεπτο (30'-40'), χάρις σε δύο γκολ του Μπενζεμά κι ένα του Οντριοθόλα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά τη "λευκή" ισοπαλία (0-0)της περασμένης Κυριακής (18/04) κόντρα στη Χετάφε.

Η νίκη αυτή ήρθε στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στην υπόθεση της European Super League, στην οποία η Ρεάλ Μαδρίτης, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ειδήσεις σήμερα: