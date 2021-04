Κοινωνία

Lockdown: το Πάσχα και η πορεία προς τη χαλάρωση - ανοίγουν σχολεία και εστίαση

Πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Πώς και πόσοι θα γιορτάσουμε σε κάθε σπίτι. Πότε και πώς ανοίγουν εστίαση και σχολεία.

Τον οδικό χάρτη επιστροφής στην κανονικότητα παρουσίασε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας παράλληλα το άνοιγμα της εστίασης μετά από έξι μήνες. Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, τις οποία εξειδίκευσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, χωρίζονται σε δύο φάσεις: το Πάσχα και μετά από αυτό.

Αυτό που αλλάζει σε σχέση με πέρυσι είναι ότι οι εκκλησίες φέτος θα είναι ανοιχτές για τους πολίτες με συγκεκριμένα μέτρα, όπως η διπλή μάσκα και οι αποστάσεις. Επίσης, μετατίθεται η ώρα έναρξης της απαγόρευσης κυκλοφορίας την Μεγάλη Εβδομάδα από τις 21:00 στις 22:00, ενώ πως από τις 3 Μαΐου ο περιορισμός κυκλοφορίας ισχύει από τις 23:00.

Παράλληλα, στις 15 Μαΐου απελευθερώνονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του Πολιτισμού.

Πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες

Ως προς το ζήτημα του ωραρίου των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος αποφασίστηκε η χρονική μετάθεση των Ακολουθιών κατά μισή ώρα νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ. τα βράδια από την Κυριακή των Βαΐων έως την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. και την Μεγάλη Παρασκευή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως αποφασίστηκε η προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9.00 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου. Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των Ιερών Ναών, σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία εντός του Ιερού Ναού. Ο Επιτάφιος θα γίνει με την περιφορά γύρω από τον ναό, χωρίς να ακολουθεί ο κόσμος. Το προσκύνημα του Επιταφίου θα γίνει εκτός του ναού.

Σχετικά με τον αριθμό ατόμων στους ιερούς ναούς κατά την διάρκεια των Αολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25m2 με τα υγειονομικά μέτρα, που ήδη ισχύουν (επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών τήρηση απόστασης 10m2 μεταξύ των πιστών, τήρηση των κανόνων υγιεινής και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, χρήση διπλής μάσκας για τους πιστούς τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.

Σχετικά με την εφαρμογή testing κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, εφαρμογή υποχρεωτικού τεστ σε ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και στο λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού.

Πώς και... πόσοι θα γιορτάσουμε το Πάσχα

Σχετικά με το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew), αποφασίστηκε ο περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 22:00 για την Μεγάλη Εβδομάδα και στις 21:00 την ημέρα του Πάσχα.

Σχετικά με την Κυριακή του Πάσχα, ισχύει η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών με ανώτατο αριθμό των 9 ατόμων, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες και πάντως έως 12 άτομα. Συνίσταται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε έχουν όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι θα ισχύσει για τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο.

Η πορεία μετά το Πάσχα

Εστίαση

Από τις 3 Μαΐου ξεκινά η επαναλειτουργία της εστίασης με τήρηση των υγειονομικών μέτρων και με υποχρεωτικό ατομικό τεστ δύο φορές την εβδομάδα για όλο το προσωπικό.

Έτσι, τα καταστήματα εστίασης θα υποδεχθούν μετά από πολλούς μήνες τους πρώτους πελάτες, με τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση προς όσους συναθροίζονται στις πλατείες: «Επιτέλους, ας σταματήσουν. Αν και λίγοι μπροστά στα εκατομμύρια των συνεπών, μπορεί να βλάψουν πολλούς. Τους εαυτούς τους και τους δίπλα τους».

Σχολεία

Στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι για τους μαθητές οι αίθουσες σε γυμνάσια και δημοτικά σχολεία.

Απαραίτητοι, όπως και στα λεύκεια θα είναι οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (self test) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό.

Παραμένουν επίσης και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας, όπως μάσκες και αποστάσεις.

Τουρισμός

Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός, με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test.

