ΗΠΑ: ακόμη ένας Αφροαμερικάνος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά

Ο θάνατος ενός 40χρονου άντρα και πατέρα 10 παιδιών ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ιστορικής ετυμηγορίας για τον φόνο του Τζόρτζ Φλόιντ.

Ένας Αφροαμερικανός μετατράπηκε στον στόχο πυρών της αστυνομίας χθες Τετάρτη στη Βόρεια Καρολίνα και προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των μελών της μειονοτικής αυτής ομάδας που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ενεργειών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μία ημέρα μετά την καταδίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Άντριου Μπράουν ο νεότερος «τραυματίστηκε θανάσιμα» από τις σφαίρες αστυνομικού που εκτελούσε ένταλμα έρευνας στην Ελίζαμπεθ Σίτι, μικρή πόλη αυτής της πολιτείας των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Πάσκοτανκ, ο Τόμι Γούτεν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν αυτόπτες μάρτυρες, ο Άντριου Μπράουν χτυπήθηκε καθώς απομακρυνόταν από τους αστυνομικούς με αυτοκίνητο.

Ο πατέρας δέκα παιδιών, ηλικίας 40 ετών, δεν ήταν οπλισμένος, τόνισε η οικογένειά του, σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WAVY.

Ο θάνατός του καταγράφηκε την επομένη της ιστορικής ετυμηγορίας στη δίκη του πρώην αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν, που κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, στην πολιτεία Μινεσότα.

Η αγαλλίαση που προκάλεσε η απαγγελία της απόφασης της Τρίτης είχε ήδη μετριάσει η πικρή είδηση του θανάτου μαύρης έφηβης στο Κολόμπους, στην πολιτεία Οχάιο, μία ώρα πριν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Η Μακάια Μπράιαντ, 16 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες αστυνομικού στη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι εναντίον άλλου προσώπου.

Ο σερίφης Τόμι Γούτεν υποσχέθηκε χθες ότι θα υπάρξει «διαφάνεια» όσον αφορά τις περιστάσεις που οδήγησαν στον θάνατο του Άντριου Μπράουν.

Η κάμερα που φόραγε ο αστυνομικός ο οποίος άνοιξε πυρ λειτουργούσε, πρόσθεσε ο σερίφης, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει δει ακόμη το οπτικό υλικό.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε να διενεργήσει το Γραφείο Έρευνας της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας.

