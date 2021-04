Life

Πηνελόπη Πλάκα στο “The 2night Show”: έφτασα στα όρια της κατάθλιψης (βίντεο)

Η Πηνελόπη Πλάκα μίλησε για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η δύσκολη φάση που πέρασε και ο σύντροφος της ζωής της.

Την Τετάρτη 21 Απριλίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» την Πηνελόπη Πλάκα.

Η όμορφη ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο», για τα κιλά που έχασε εν μέσω καραντίνας, ενώ περιέγραψε πώς έφτασε στα πρόθυρα της κατάθλιψης.

«Έφτασα κάποια στιγμή στα όρια της κατάθλιψης, με βοήθησε ψυχολόγος. Δεν καταλάβαινα τι έχω αλλά καταλάβαινα ότι ήμουν κλεισμένη σε ένα σπίτι για 7 μήνες. Είχα τα παντζούρια κλειστά, δεν έβλεπα κόσμο, δεν μιλούσα στο τηλέφωνο» είπε η ηθοποιός στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Επίσης, αναφέρθηκε στον σύντροφό της καθώς και στην ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του, ενώ αποκάλυψε εάν είναι έτοιμη να παντρευτεί και να γίνει σύντομα μητέρα.

«Δεν είμαι έτοιμη να παντρευτώ και να γίνω μητέρα, έχω κάποια άλλα πράγματα να λύσω» είπε χαρακτηριστικά.