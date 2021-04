Life

Σοφία Παυλίδου στο “The 2night Show”: με ρωτούν γιατί δεν ξεκίνησε από εμένα το #MeToo (βίντεο)

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την παρουσία της στη «Φάρμα», την περιπέτεια με τον κορονοϊό και την καταγγελία σε βάρος συναδέλφου της.

Η Σοφία Παυλίδου βρέθηκε για πρώτη φορά στο πλατό της εκπομπής «The 2Night Show» και έφερε μαζί της ένα απόκομμα από μια παλιά εφημερίδα που τη συνδέει με τον Γρηγόρη.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον πρώην σύζυγό της, Χρήστο Φερεντίνο, ενώ περιέγραψε την ωραία σχέση που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους μετά το διαζύγιο.

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για την παρουσία και την έξοδό της από την «Φάρμα» αλλά και για την περιπέτεια που είχε με τον κορονοϊό.

Επίσης, η θοποιός αναφέρθηκε στην καταγγελία περί ξυλοδαρμού που έκανε σε βάρος συναδέλφου της το 2018. «Ρωτούν όλοι γιατί δεν ξεκίνησε από εμένα το #MeToo. Έχω δεχθεί πολλές συγγνώμες "που δεν σε ακούσαμε τότε", όταν μίλησα για αυτό το περιστατικό στην Φαίη Σκορδά. Ευχαριστώ την Σοφία Μπεκατώρου και που άνοιξε τον δρόμο και σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η δική της περίπτωση με την δική μου" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Τότε ήταν ανοιχτά τα θέατρα και δεν είχα καμια στήριξη ούτε από συναδέλφους, ούτε από τα μέσα, ούτε από την παραγωγή. Αυτό δεν με έκανε να ξεσηκώσω κάποιο κίνημα κι ότι δεν ήθελα αυτό να επικοινωνηθεί γιατί είχα δύο παιδιά στην εφηβεία. Ήθελα να γίνει ήρεμα. Αν υπήρχε άλλη αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά σίγουρα τα πράγματα θα ήταν αλλιώς γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Απεναντίας δεν ζητήθηκε συγγνώμη αλλά έγινε αυτό το πανηγύρι για ένα μήνα και δεν μιλούσα. Ο κόσμος νόμιζε ότι δεν μιλώ επειδή έχω άδικο ή προσπαθώ να το κρύψω. Πλέον υπάρχουν σύλλογοι και σωματεία για να απευθυνθεί κάποιος».