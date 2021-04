Πολιτισμός

Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης στο “The 2Night Show”: ο Boy George και η ακρόαση από τον πρίγκιπα Κάρολο (βίντεο)

Τα δύο αδέλφια τραγούδησαν ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής και μας ταξίδεψαν με τη φωνή τους. Όσα αποκάλυψαν για την πορεία τους.

Καλεσμένοι στην εκπομπή “The 2Night Show” ήταν την Τετάρτη τα αδέλφια Τσαχουρίδη.

Ο Κωνσταντίνος και ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, με καταγωγή από τη Βέροια, που έχουν κατακτήσει την Ελλάδα και το εξωτερικό με τη μοναδική μουσική τους, μίλησαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το ποντιακό DNA που τους οδήγησε στον δρόμο της ποντιακής λύρας και του ποντιακού τραγουδιού. Επίσης, αναφέρθηκαν στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όσο ζούσαν στο Λονδίνο.

Πώς κατάφεραν να τραγουδήσουν με τον Cat Stevens και τον Boy George; Πώς προέκυψε η προσωπική ακρόαση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ από τον πρίγκιπα Κάρολο;

Τέλος, με τη συνοδεία της ποντιακής λύρας και μιας κιθάρας, ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος τραγούδησαν ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής και μας ταξίδεψαν με τη φωνή τους.