Γεωργιάδης για Εστίαση στον ΑΝΤ1: Πως θα ανοίξουν τα μαγαζιά και τι θα γίνει με τις μετακινήσεις (βίντεο)

Πότε θα δοθούν τα χρήματα για την επανεκκίνηση της Εστίασης. Τι θα γίνει με τα εμπορικά κέντρα και το μήνυμα του για τους εμβολιασμούς.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε ότι η απόφαση για να ανοίξει η Εστίαση λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ελήφθη έτσι ώστε να έχουν οι επαγγελματίες τον απαραίτητο χρόνο να είναι έτοιμοι και να έχουν λύσει τα όποια προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν στο ξεκίνημα, μέχρι και τις 14 Μαΐου που θα ανοίξει και ο Τουρισμός.

Συμπλήρωσε δε, αναφερόμενος στους καταστηματάρχες της Εστίασης που διαμαρτύρονται, ότι άλλωστε δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να ανοίξει στις 3 Μαΐου να δεν είναι έτοιμος και μπορεί να ανοίξει όποτε το κρίνει.

Ερωτηθείς για το πότε θα δοθούν τα χρήματα της επιδότησης που έχει ανακοινωθεί για την επανεκκίνηση της Εστίασης, είπε ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό που είχε πει όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, ότι δηλαδή στις 10 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα και μετά από λίγες ημέρες θα γίνει η εκταμίευση του ποσού που θα εγκριθεί.

Σε ότι αφορά τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να συνοδεύσουν το άνοιγμα της Εστίασης, ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε πως θα ανακοινωθούν με κάθε λεπτομέρεια τις επόμενες μέρες και σίγουρα πού νωρίτερα από τις 3 Μαΐου.

Διευκρίνισε πάντως πως η Εστίαση σε αυτή τη φάση θα λειτουργήσει μόνο σε εξωτερικούς χώρους και σε γενικές γραμμές θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα με αυτά που ίσχυαν πέρυσι όταν η Εστίαση είχε ανοίξει και πάλι.

Ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε στη συνέχεια, ότι δεν έχει τεθεί θέμα sms για την Εστίαση και είναι κάτι που θα διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες, αλλά ο ίδιος θεωρεί λογικό πως δε θα χρειάζεται η αποστολή sms για να πάει κάποιος σε ένα μαγαζί, ενώ ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του για τις διαδημοτικές μετακινήσεις για την Εστίαση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα των εμβολιασμών, προτρέποντας όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν εμβολιαστούμε όλοι μέσα σε 1 μήνα θα έχουν ανοίξει τα πάντα.

Αποκάλυψε δε, ότι έχει προτείνει το άνοιγμα των κέντρων αισθητικής και των εμπορικών κέντρων, όπως επίσης και να επιτραπεί το click in shop στη Θεσσαλονίκη και η επιτροπή των ειδικών θα συζητήσει για το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της επόμενης Παρασκευής.

