Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: πρόωρο το άνοιγμα της εστίασης (βίντεο)

Χαρακτήρισε απόλυτα σωστό μέτρο την απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό το Πάσχα, ενώ προέβλεψε μια αναζωπύρωση της πανδημίας μετά το τέλος Μαΐου.

Πρόωρο χαρακτήρισε το άνοιγμα της εστίασης ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι δεν διαφωνεί με το άνοιγμα της εστίασης, αλλά με το χρόνο που ανοίγει, καθώς δεν θα έχουμε προλάβει να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση.

Χαρακτήρισε απόλυτα σωστό μέτρο την απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό το Πάσχα, ενώ προέβλεψε μια αναζωπύρωση της πανδημίας του κορονοϊού μετά το τέλος Μαΐου.

Χαρακτήρισε δε σημαντικό ορόσημο το άνοιγμα του τουρισμού, γι αυτό και όπως είπε, έπρεπε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, ενώ σήμανε τον κώδωνα για τα δημοτικά σχολεία.

“Τα δημοτικά σχολεία έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν πολλαπλασιαστικά όσον αφορά τη διασπορά στην κοινότητα” είπε χαρακτηριστικά.

