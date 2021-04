Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη για εμβολιασμούς στον ΑΝΤ1: όλα τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή (βίντεο)

Η υφυπουργός Υγείας αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, να το πράξουν άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή.

Σχολιάζοντας τις ανησυχίες που υπάρχουν για το εμβόλιο της AstraZeneca, είπε ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει 400.000 εμβολιασμοί με αυτό και περισσότεροι από 50 εκ. εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο, με ελάχιστα περιστατικά παρενεργειών.

Η κυρία Ράπτη, είπε πως από την επόμενη εβδομάδα που ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 30-39, όσοι κλείσουν ραντεβού θα εμβολιαστούν μέσα σε λίγες μέρες με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα συνεδριάσει και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» και για το εμβόλιο της Johnson&Johnson.

