Ο Μαρινάκης, ο χωρισμός - “βόμβα” και η δήλωση στο “Πρωινό”

Τίτλοι τέλους μετά από 14 χρόνια σχέσης. Τι λέει η πρώην σύντροφος του στην Φαίη Σκορδά.

Μετά από 14 χρόνια σχέσης, ο ηθοποιός Ιωσήφ Μαρινάκης και η Ευτυχία Καλπάκη έδωσαν τέλος στον δεσμό τους, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, με ένα “βελούδινο διαζύγιο”.

Μαρινάκης και Καλπάκη διατηρούν επαφές και μιλούν τακτικά στο τηλέφωνο και όσο διάστημα δεν είναι μαζί, όπως μετέδωσε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η Χριστίνα Καλπάκη δήλωσε στο «Πρωινό» και στην Φαίη Σκορδά, «Ναι, έχουμε χωρίσει, υπάρχει όμως πολλή αγάπη. Ο Ιωσήφ θα είναι ο άνθρωπος μου για μια ζωή»

