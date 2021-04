Κοινωνία

Κεραμέως: στις 14 Ιουνίου οι Πανελλαδικές - “παγώνουν” οι προαγωγικές εξετάσεις

Παρατείνεται η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Όλες οι ανακοινώσεις από την υπουργό Παιδείας.

Στις 14 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, ανέφερε η υπουργός Παιδείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιάστηκε το πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων.

Όπως σημείωσε εξάλλου η Νίκη Κεραμέως, δεν θα γίνουν φέτος οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Το σχολικό έτος θα παραταθεί ως την Παρασκευή 25 Ιουνίου για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου για τα γυμνάσια και λύκεια.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές θα αρχίσουν μετά τις 20 Μαΐου.

