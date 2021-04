Κοινωνία

Κορονοϊός - Πάσχα: Το “μπλόκο” για συνωστισμό στα τραπέζια και μαζική έξοδο

Τι θα ισχύσει για τις διαπεριφερειακές και τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 40-49.

Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες σε κυβερνητικό επίπεδο, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες Τετάρτη και να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο για το πακέτο των φοροελαφρύνσεων, οι οποίες ανακοινώθηκαν.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται ανακοινώσεις για το σχέδιο ως την Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή τον αριθμό των ατόμων που θα κάτσουν στο πασχαλιάτικο τραπέζι, τη συνέχιση της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων κλπ.

Στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας, θα εξειδικευτούν τα μέτρα με τα οποία θα ανοίξει η Εστίαση, όπως το πόσες φορές την εβδομάδα οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν self test, πόση απόσταση θα έχουν τα τραπέζια μεταξύ τους, ο μέγιστος αριθμός πελατών ανά κατάστημα κ.α.

Τα εμβολιαστικά κέντρα, τελικά θα παραμείνουν ανοιχτά και από τη Μεγάλη Παρασκευή ως και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ μετά το άνοιγμα την Μεγάλη Τρίτη της πλατφόρμας για να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-39, πολύ σύντομα θα ανοίξει η πλατφόρμα και για την ηλικιακή ομάδα 40-49.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τα μετρά που θα ληφθούν για να αποτραπεί μια μαζική έξοδος το Πάσχα θα είναι αυστηρά και θα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι. Σε περίπτωση δε ψευδών βεβαιώσεων για μετακινήσεις θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες για όσους το επιχειρήσουν.

Οι διαδημοτικές μετακινήσεις θα ισχύουν μόνο για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, όχι όμως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τέλος, τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα ενδεχομένως να ακούσουμε κάποια μέτρα- συστάσεις ώστε ανήμερα την Ανάσταση να μην υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού σε δρόμους και πλατείες κοντά σε εκκλησίες για το Άγιο Φως.

