Κόσμος

Politico: η ΕΕ ετοιμάζεται να προσφύγει νομικά κατά της AstraZeneca

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες, η προσφυγή θα έχει αντικείμενο τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προσφύγει νομικά εναντίον της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca, ανέφερε το Politico αργά χθες Τετάρτη επικαλούμενο πέντε μη κατονομαζόμενους Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Σε συνεδρίαση που είχαν χθες Τετάρτη Ευρωπαίοι διπλωμάτες, η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ δήλωσε ότι θα στήριζε μια προσφυγή κατά της φαρμακοβιομηχανίας για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των δόσεων του εμβολίου της κατά της covid-19 στην Ένωση, σύμφωνα με το Politico.

Στόχος της προσφυγής είναι η AstraZeneca να υποχρεωθεί να παραδώσει στην ΕΕ τις δόσεις του εμβολίου της που αναφέρονται στο συμβόλαιο που έχει συνάψει με το μπλοκ, εξήγησε διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φοροελαφρύνσεις: μείωση πέντε φόρων και εισφορών

Κεραμέως: στις 14 Ιουνίου οι Πανελλαδικές - “παγώνουν” οι προαγωγικές εξετάσεις

Κορονοϊός – Ινδία: παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε μια μέρα!