“Το Καφέ της Χαράς”: έρωτες κι επιστροφές την Πέμπτη (εικόνες)

Ακόμη ένα πρόσωπο από το παρελθόν έρχεται να “ταράξει” την ζωή στο Κολοκοτρωνίτσι και στο “Καφέ της Χαράς”, το βράδυ της Πέμπτης.

Απόψε, στις 21:00 στον ΑΝΤ1, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ANT1, “Το Καφέ της Χαράς”…

Ο Περίανδρος με τον Μάνο κατεβαίνουν στην Αθήνα όταν μαθαίνουν ότι έχει έρθει η Πηνελόπη, η μητέρα του Μάνου για ένα tribute στη Λυρική Σκηνή, όπου θα της απονεμηθεί βραβείο για τη συνολική προσφορά της. Εκεί, όμως, τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Θα ανακαλύψουν ότι η Πηνελόπη είναι πολύ άρρωστη και δεν της μένει πολύς καιρός. Ο Μάνος και ο Περίανδρος συγκλονίζονται και αποφασίζουν να μείνουν στην Αθήνα δίπλα της, για όσο χρειαστεί. Ένα μήνα μετά, πατέρας και γιος θα γυρίσουν στο Κολοκοτρωνίτσι, αποφασισμένοι να κερδίσουν τις γυναίκες που πραγματικά αγαπούν, αλλά χωρίς να πουν τίποτε ο ένας στον άλλον. Επιστρέφοντας, πέφτουν στο bachelor της Βάλιας, που την επόμενη μέρα παντρεύεται. Ο Μάνος, κλαίγοντας στην αγκαλιά της για τη μητέρα του, της εξομολογείται τον έρωτά του και φιλιούνται με πάθος.

Στον ρόλο της Πηνελόπης η Κερασία Σαμαρά

