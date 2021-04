Οικονομία

Προκαταβολή φόρου: μόνιμο κούρεμα για τις επιχειρήσεις

Σε μόνιμη βάση και η μείωση του συντελεστή φόρων. Αναλυτικά παραδείγματα.

Τη μόνιμη μείωση, από φέτος, της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 55%, για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός.

Έτσι, ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών.

Στο 80% μειώνεται σε μόνιμη βάση, η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Ειδικά για φέτος όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο, στο 70%.

Την ίδια ώρα, μειώνεται σε μόνιμη βάση από το 2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του '21, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών οντοτήτων από το 24% στο 22%.

Οι ανακοινώσεις έρχονται μετά τη συμφωνία του οικονομικού επιτελείου με τους Θεσμούς στο πλαίσιο της 10ης αξιολόγησης με τον Χρήστο Σταϊκούρα να χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν «γέφυρα» προς τη μετά κορωνοϊό εποχή.

"Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες σημείωσαν ζημίες μέσα στην πανδημία να μπορέσουν να γυρίσουν και πάλι σε θετικό πρόσημο" τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παραδείγματα:

Επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος των τριών αυτών μέτρων, τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς, ανέρχεται σε περίπου 900 εκατ. ευρώ για το 2021 και υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια, ποσό το οποίο, ωστόσο, αναμένεται να αντισταθμιστεί από τη βελτίωση των προοπτικών ανάκαμψης της οικονομίας.