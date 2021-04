Life

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler για Μελέτη - Δούκα και η “συγχώρεση” του Κωνσταντή (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης στις "Άγριες Μέλισσες" και πληροφορίες για την σύγκρουση του Μελέτη με τον Δούκα για τον Θέμελη.

Ακόμη μια συγκλονιστική σκηνή ανάμεσα στην Δρόσω και στον Κωνσταντή θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης στις “Άγριες Μέλισσες”, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με τον Κωνσταντή να ανακοινώνει στην Δρόσω ότι δεν μπορεί να «κυνηγήσει» εκείνη και τις αδελφές της για τον θάνατο του αδελφού του, Σέργιου.

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, ο Αλέξης Μίχας αποκάλυψε στο “Πρωινό” ότι ο Μελέτης θα μάθει ότι ο Δούκας ήταν εκείνος που δηλητηρίασε και σκότωσε τον Θέμελη.

Σύμφωνα με το spoiler, Μελέτης και Δούκας θα έχουν έναν μεγάλο καυγά για την δολοφονία του πατέρα του Μελέτη, στην διάρκεια της οποίας όμως ο Δούκας θα του αποκαλύψει ότι η Ανέτ βιάστηκε από τον πατέρα του.

Τελικώς, όπως είπε ο Αλέξης Μίχας, παρά την ένταση, ο Μελέτης θα συγχωρήσει τον δολοφόνο του πατέρα του, δηλώνοντας εκ νέου πίστη στον Δούκα.





Πέμπτη 15 Απριλίου - Επεισόδιο 127

Ο Δούκας, μετά την αποκάλυψη του Μιλτιάδη, προσπαθεί να συγκρατήσει την οργή του και να επιβεβαιώσει τα όσα του είπε. Τα μέλη του Συνεταιρισμού συγκρούονται για τα καλά με τον Νικηφόρο και ο Κωνσταντής αναγκάζεται να τον υπερασπιστεί για να τον γλιτώσει. Η Ελένη είναι αποφασισμένη να μην υποχωρήσει, παρά τον φόβο του Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος νιώθει να απειλείται από όλους και παρά τη δικαστική απόφαση δεν αφήνει τον Σέργιο να επισκεφτεί τη μητέρα του. Η Ασημίνα, όμως, αποφασίζει να ορθώσει ανάστημα και πάει η ίδια στο σπίτι των Σεβαστών. Ο Γραμματικός προσπαθεί να καταλάβει τους λόγους που η Πηνελόπη αποφάσισε να χωρίσουν, αλλά εκείνη είναι αποφασισμένη να γυρίσει στο σπίτι της. Ο Κωνσταντής φοβάται για τη Δρόσω, αλλά ακόμα δεν μπορεί να χωνέψει όσα έμαθε για εκείνη, ενώ ο Προκόπης ζητά από τη Λέτα να γίνει γυναίκα του και να τον ακολουθήσει στο Διαφάνι. Η μέρα του γάμου για τον Προύσαλη και τη Ρίζω φτάνει και όλο το χωριό βρίσκεται δίπλα τους. Όλοι εκτός από τον Δούκα που, για άλλη μια φορά, περνά τα όρια του νόμου…

