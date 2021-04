Οικονομία

Eισφορά αλληλεγγύης: παγώνει στον ιδιωτικό τομέα και το 2022

Επεκτείνεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Όλα όσα ανακοινώθηκαν.

Την επέκταση της αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022 ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός.

Ανακουφίζονται, έτσι, με βάση την πηγή του εισοδήματος, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, ένας εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 2000 ευρώ θα έχει ετήσια φορολογική ελάφρυνση 361 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει το "πάγωμα" της εισφοράς αλληλεγγύης για πρώτη φορά στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, τονίζοντας ότι το μέτρο αυτό θα είχε ισχύ ενός έτους.

Ωστόσο, η συμφωνία του οικονομικού επιτελείου με τους Θεσμούς στο πλαίσιο της 10ης αξιολόγησης με τον Χρήστο Σταϊκούρα, οδήγησαν στην απόφαση για επέκταση της αναστολής της.

Παράλληλα, επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022. Το δημοσιονομικό κόστος των δύο αυτών μέτρων είναι περίπου 1,6 δισ. ευρώ για το 2022.

"Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι εργάζεται με υπευθυνότητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας και για την είσοδό της, μετά την υγειονομική κρίση, σε τροχιά ισχυρής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης" τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.





