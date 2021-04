Life

“The 2Night Show” με Ανθή Σαλαγκούδη, Ιωάννα Μπέλλα και Τάσο Δούση (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά! Πάρτε μια γεύση από όσα είπαν στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 22 Απριλίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ανθή Σαλαγκούδη, που με τον δικό της μοναδικό τρόπο έκλεψε τις εντυπώσεις στο φετινό «Survivor». Η Ανθή μιλάει για τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης, για τα σχόλια που την ενόχλησαν, για τις αστείες εκφράσεις, αλλά και για το ποιος πιστεύει πως θα φτάσει στην τελική τριάδα του παιχνιδιού.

Τέλος, αποκαλύπτει αν έχει κάνει συμφωνία να παρουσιάσει δική της τηλεοπτική εκπομπή και μιλάει για τα νέα της επαγγελματικά σχέδια.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ιωάννα Μπέλλα που μιλάει για την απόφασή της να μετακομίσει στο Ντουμπάι και να δραστηριοποιηθεί εκεί ως μοντέλο, εν μέσω πανδημίας. Επίσης, αναφέρεται στην επιστροφή της στην Ελλάδα και στο επόμενο επαγγελματικό της ταξίδι στο Λονδίνο. Μεταξύ άλλων, εξηγεί γιατί έχασε 10 κιλά το καλοκαίρι και πώς αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό που βιώνει στον χώρο της μόδας. Τέλος, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη συγγενική σχέση που έχει με τη Μαρία Λεκάκη και τον Γιώργο Καραμίχο!

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Τάσος Δούσης. Ο χιλιοταξιδευμένος παρουσιαστής μιλάει για την πορεία του στη δημοσιογραφία και περιγράφει στον Γρηγόρη τη συγκλονιστική περιπέτεια που έζησε στο Πακιστάν, ως πολεμικός ανταποκριτής, η οποία παραλίγο να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή. Επίσης, αναφέρεται στην ταξιδιωτική του εκπομπή «Εικόνες», στην απουσία των 15 ετών από την τηλεόραση και την επιστροφή του μέσα από τη συχνότητα του Open. Ο Τάσος Δούσης αναφέρει, επίσης, πως πήρε την απόφαση να γίνει επιχειρηματίας - εκδότης για να μπορεί να κάνει ότι θέλει επαγγελματικά, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πώς χαρακτηρίζει τον εαυτό του, κάνοντας την αυτοκριτική του; Τέλος, δίνει tips στον Γρηγόρη για τα καλύτερα ταξίδια στο εξωτερικό.

