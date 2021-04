Τοπικά Νέα

Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Με το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0: αγκαλιάζουμε το Περιβάλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα social media για τν Παγκόσμια Ημέρα της Γης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει τη φιλική προς το περιβάλλον πολιτική του «Σχεδίου Ελλάδα 2.0».

«Με το Σχέδιο "Ελλάδα 2.0" αγκαλιάζουμε το Περιβάλλον: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Απολιγνιτοποίηση. Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης 165.000 στρεμμάτων. Σπίτια οικολογικά και οικονομικά. Ηλεκτροκίνηση παντού» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και τονίζει: «Κάνουμε δική μας καθημερινότητα την Παγκόσμια Ημέρα της Γης».

Πελώνη για κορονοϊό: είμαστε στην τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση του “πολέμου”

Αντώνης Συκάρης: ο πρώτος Έλληνας αναβάτης που “κατέκτησε” το Annapurna