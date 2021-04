Life

“H Φάρμα” - Κατσογρεσάκη: όλοι θέλουν να την… πλύνουν! (βίντεο)

Τα αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Παρασκευής και τα σχόλια από την παρέα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Ακόμη μερικά αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της “Φάρμας” που θα απολαύσουμε την Παρασκευή, στις 21:00, στον ΑΝΤ1 προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Το πρώτο αφορούσε τα… αέρια στην «Φάρμα» από συγκεκριμένους συγκατοίκους, κάτι που οι παίκτες και ο Σάκης Τανιμανίδης, γύρω από το μεγάλο τραπέζι τουλάχιστον, αντιμετωπίζουν με γέλια!

Το επόμενο είχε να κάνει με την Κυριακή Κατσογρεσάκη και το ντους, με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει δηκτικά ότι όλοι οι άλλοι παίκτες, καινούριοι και παλιοί, «σκοτώνονται» για το ποιος θα την βοηθήσει να πλυθεί, ρίχνοντας της νερό.

