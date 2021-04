Κοινωνία

Lockdown - Κυψέλη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου

Τα "κορονοπάρτι" έφεραν σαρωτικούς ελέγχους στην πλατεία Γεωργίου και στους γύρω δρόμους στην Κυψέλη. Μία σύλληψη και 148 παράβασεις.

Σε μια σύλληψη και στη βεβαίωση 148 παραβάσεων, συνολικά, προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της ειδικής επιχείρησης που πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη 21 Απριλίου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και στους γύρω δρόμους, στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού και αντιμετώπισης του φαινομένου συγχρωτισμού ατόμων σε δημόσιους χώρους, συνελήφθη ένα άτομο, για λαθρεμπόριο-παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και προσήχθη ένα ακόμη, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 320 άτομα, 112 οχήματα και 10 καταστήματα.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 124 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 22 των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού και 2 παραβάσεις καταστημάτων, για τον ίδιο λόγο.

Επίσης, αφαιρέθηκαν 23 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, 13 άδειες ικανότητας οδήγησης, 10 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 21 οχήματα.