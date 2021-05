Life

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την πρώτη της εμφάνιση ως Λουσίλ Μπολ

Η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη για πρώτη φορά ως Λουσίλ Μπολ στα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Being the Ricardos» του Άαρον Σόρκιν με θέμα τη θρύλο της κωμωδίας και τον σύζυγό της, Ντέσι Αρνάζ.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ συμπρωταγωνιστεί με την Κίντμαν στον ρόλο του διάσημου συζύγου και συνεργάτη της Μπολ.

Η Νικόλ Κίντμαν φωτογραφήθηκε εν μέσω της μεταμόρφωσής της για τον ρόλο, με μαλλιά σε χρώμα ανοιχτό κόκκινο, κυματιστά στο μήκος των ώμων, λεπτά φρύδια, χοντρές βλεφαρίδες και φορώντας κοστούμι.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Κίντμαν κοινοποίησε στο Instagram μια φωτογραφία από τα παρασκήνια δίπλα σε ένα σήμα που γράφει «κλειστό γύρισμα». Στη λεζάντα πρόσθεσε: «Προς το παρόν στο στάδιο παραγωγής #BeingTheRicardos».

Η ταινία «Being the Ricardos» θα ακολουθεί τη Λουσίλ Μπολ και τον Ντέσι Αρνάζ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «I Love Lucy», όταν «αντιμετωπίζουν μια κρίση που θα μπορούσε να τερματίσει την καριέρα τους και μια ακόμη που θα μπορούσε να τερματίσει τον γάμο τους» σύμφωνα με το Deadline.

Η συμμετοχή των Κίντμαν και Μπαρδέμ στην ταινία παραγωγής των Amazon Studios ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο.

Η Κίντμαν παρακολουθεί πολύ το «I Love Lucy» για έρευνα, όπως είπε στο Variety νωρίτερα φέτος. «Λατρεύω τη Λουσίλ, τώρα που τη μελέτησα» τόνισε. «Είναι μια καταπληκτική γυναίκα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που το κοινό θα δει τι ανακάλυψε ο Άαρον για εκείνη και τον τρόπο που ερμήνευσε τον Ντέσι και τη Λουσίλ. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά» είπε.

