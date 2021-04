Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χάρτης ECDC: “Πράσινη” η Ελλάδα και πρωτιά στα τεστ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χάρτης που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών.

Στο «πράσινο» βρίσκεται η Ελλάδα στον δείκτη θετικότητας (κάτω από το 4%), ενώ η εικόνα είναι καλύτερη και στον σύνθετο δείκτη, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό χάρτη που δημοσιοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ECDC).

Συγκεκριμένα, στον σύνθετο χάρτη η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι στο «πορτοκαλί» και κάποιες περιοχές της στο «κίτρινο», σύμφωνα με τα δεδομένα της 22ης Απριλίου.

Παράλληλα, στους χάρτες αποτυπώνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη όσον αφορά το testing, με περισσότερα από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

Βούλα: θρίλερ με τον θάνατο 31χρονου σεφ

Lockdown - Κυψέλη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου

Λαγός: στην τελική ευθεία για την άρση της ασυλίας του